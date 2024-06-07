После визита главы района на улице Почтовой в Брянске возобновился ремонт

После визита главы Бежецкого района на улице Почтовой в Брянске возобновился капремонт дороги, сообщает телеграм-канал «Типичный Брянск».

В Брянске на улице Почтовой возобновился ремонт. На некоторое время с объекта исчезли рабочие и спецтехника. На прошлой неделе туда с проверкой пришла глава Бежицкой районной администрации Татьяна Гращенкова. После визита на Почтовой закипела работа.

Этот объект – один из самых крупных в Брянске. Ремонт стартовал ещё в прошлом году. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» специалисты должны привести в порядок проезжую часть, построить тротуары, установить фонари, ограждения, светофоры и остановки.