Последние звонки прозвучали в школах Брянска

В преддверии летних школьных каникул железнодорожники усилят работу по профилактике травматизма среди несовершеннолетних

В преддверии летних школьных каникул на Московской железной дороге с 1 мая по 1 июня 2023 года проходит акция «Уступи дорогу поездам!», направленная на профилактику и предупреждение транспортных происшествий с несовершеннолетними. Железнодорожники посещают учебные заведения, где проводят профилактические беседы со школьниками, а также организуют рейды на платформах, пешеходных переходах и местах несанкционированного прохода граждан через