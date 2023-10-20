Последняя котельная приступила к работе в Брянске

Обновлённая котельная запустила подачу тепла в общежитие на улице Олега Кошевого. Об этом рассказали в городской администрации.

В Брянске запустили в работу 340-ю котельную. Новая ведомственная блочно-модульная котельная, принадлежащая фирме «Инт-Солюшн», расположена на улице Олега Кошевого. От неё тепло получают промышленная база и общежитие по улице Олега Кошевого, 23. В эту котельную подали газ последней.

Теперь в Брянске работают все 340 котельных. Они обогревают 2 557 домов, 140 больниц и поликлиник, 62 учреждений культуры и 242 – образования.