Последнюю опору сделали на новом мосту в Брянске

Строители закончили работы на последней опоре Славянского моста в областном центре. Об этом сообщили в городской администрации.
Подрядная организация ООО «Мостремстрой» завершила работы на опоре №7 Славянского моста в Брянске. Рабочие частично сняли опалубку с ригеля и укрыли от осадков недавно забетонированные подферменники. На них через резиновую опорную часть будут укладываться железобетонные балки моста. Сейчас их осталось смонтировать 54 штуки.
Работу мостостроителей осложняет половодье. Уровень воды в Десне за четыре дня поднялся на 50 см — до 330 см. Вся строительная техника выведена из русла реки и работы прекращены до окончания половодья. Рабочие займутся устройством бетонной стяжки по арматурной сетке и оклеечной гидроизоляции на верхней части моста.
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