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Последнюю сваю забили в основание шестой опоры моста в Брянске

2023, 11 августа 11:41 Общество
Последнюю сваю забили в основание шестой опоры моста в Брянске
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Последнюю 115-ю сваю забили в основание русловой шестой опоры Славянского моста в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации. 

На Славянском мосту строители «Мостремстрой» забили последнюю 115-ю сваю в основание русловой опоры №6. Теперь рабочие вывозят грунт из котлована. Затем они приступят к заливке ростверка. Специалисты распушат оголовки свай, выставят опалубку, свяжут арматурный каркас и забетонируют его. Потом сделают шесть колонн и ригель.

Славянский мост, протяженность моста 270 метра, строят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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