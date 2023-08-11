Последнюю сваю забили в основание шестой опоры моста в Брянске
Последнюю 115-ю сваю забили в основание русловой шестой опоры Славянского моста в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
На Славянском мосту строители «Мостремстрой» забили последнюю 115-ю сваю в основание русловой опоры №6. Теперь рабочие вывозят грунт из котлована. Затем они приступят к заливке ростверка. Специалисты распушат оголовки свай, выставят опалубку, свяжут арматурный каркас и забетонируют его. Потом сделают шесть колонн и ригель.
Славянский мост, протяженность моста 270 метра, строят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
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