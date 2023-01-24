Повар из детского сада Злынки стала кондитером-самоучкой

Повару из детского сада города Злынки соцконтракт помог стать кондитером-самоучкой. Об этом рассказали в региональном департаменте семьи, социальной и демографической политики.

Галина Силивирова много лет работает поваром в детском саду «Теремок» в городе Злынке. В прошлом году она решила попробовать себя в кондитерском деле. Женщина заключила социальный контракт.

«Меня вдохновила история одной женщины, которая в 52 года решила оставить работу воспитательницей в детском саду, чтобы посвятить себя тортам. Это принесло ей хороший стабильный доход и, что немаловажно, чувство полной самореализации», – отметила Галина Силивирова.

Женщина решила совмещать основную работу и самозанятость. На полученные деньги она купила профессиональное оборудование и расходные материалы.

«Каждому заказчику я стараюсь приготовить что-то особенное и запоминающееся. Сначала ко мне обращались, в основном, друзья, соседи, знакомые, но постепенно «сарафанное радио» сделало свое дело, и теперь иногда возникает очередь», – поделилась достижениями жительница Злынки.