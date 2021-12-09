Пожарную безопасность нарушили в Клетнянском районном доме культуры

Прокурорскую проверку не прошёл и местный магазин «Мечта».

В Клетнянском доме культуры районная прокуратура проверила соблюдение пожарной безопасности. Сотрудники надзорного органа выяснили, что на втором этаже в кабинетах нет сигнализации и системы оповещения о возгорании. Работники учреждения также не смогли подтвердить безопасность материалов, которыми отделаны помещения.

Прокуратура проверила и магазин «Мечта» в Клетнянском районе. Инспекторы обнаружили заваленные эвакуационные выходы, горючие материалы в помещении и отсутствие огнетушителей.

В отношении должностных лиц дела прокуратура района возбудила административные дела за нарушение требований пожарной безопасности.