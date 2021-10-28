Пожилые женщины с ожирением чаще всего умирают от COVID-19 в Брянской области

В регионе сформировали среднестатистический портрет пациента, умершего в реанимации.

В Брянской области сформировали среднестатистический портрет пациента, умершего в реанимации. Об этом сообщил директор регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов.

«Его средний возраст 72,8 года. Преимущественно это женщины – порядка 60%. Все они в большинстве своем не были привиты и имели сопутствующие заболевания. Прежде всего это сахарный диабет, ожирение и корпускулярные заболевания», – заявил Галаганов.

По его словам, «это говорит о необходимости вакцинации населения старшего возраста».