Правительство Брянщины поздравило сотрудников Госавтоинспекции

В Правительстве Брянской области провели торжественное мероприятие, на котором поблагодарили и наградили сотрудников Госавтоинспекции.
Чтобы поздравить лучших работников подразделений, пришло множество официальных лиц, среди которых были Губернатор Александр Богомаз, председатель Брянской облдумы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор Андрей Дьячук и начальник регионального управления МВД России Владислав Толкунов.
Александр Богомаз вручил Почётные грамоты за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достигнутые успехи в служебной деятельности, профессионализм и сотрудничество.
Как сказал Губернатор, активная работа сотрудников ведомства позволила добиться улучшения ситуации на дорогах области. По итогам пяти месяцев этого года число ДПТ сократилось на 15,5 %, а погибших в них наших граждан – на 26,3 %.
К участникам встречи обратился Валентин Суббот. Он отметил, что брянские инспекторы – это профессионалы высокого уровня, которые с честью исполняют свой служебный долг, мужественно и грамотно справляясь с самыми сложными задачами.
Председатель заксобрания наградил отличившихся инспекторов Благодарственными письмами Брянской областной Думы.
После поблагодарили за работу Андрей Дьячук и Владислав Толкунов. Они вручили ведомственные награды, медали и ценные подарки.
Кроме этого, начальник УМВД России по Брянской области передал ключи автомобилей для нужд муниципальным районам.
Также сертификат и ключи были вручены победителям ежегодного областного конкурса «Лучший городской округ Брянской области по обеспечению безопасности дорожного движения» – Фокинскому, Клинцовскому, Новозыбковскому городским округам.
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