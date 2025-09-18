Праздничный концерт прошёл в Брянске в честь Дня города и годовщине освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Праздничные мероприятия 17 сентября в Брянске завершились театрализованным концертом «Брянский край – оплот Отечества!». Он прошёл в киноконцертном зале «Дружба».

Перед началом мероприятия на Славянской площади состоялся хореографический флешмоб «Родина». А в фойе филармонии для посетителей организовали выставку «Горжусь тобой, любимая Брянщина». Картины нарисовали члены Брянского отделения Союза художников России и ученики детских школ искусств региона.

В зале присутствовали ветераны, родные и близкие погибших защитников Отечества, участников СВО, юнармейцы, представители общественных организаций. Губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил государственные награды труженикам региона.

«В этот праздничный день я хочу сказать слова огромной благодарности ветеранам за их подвиг, который они совершили во имя нас, ныне живущих. Они не только прошли тяжелейшими дорогами войны, но и в послевоенное время восстанавливали страну, строили экономику, строили задел для будущих поколений. Их поколение по праву является Поколением Победителей! Для нас очень важен пример служения стране, народу, который дает нам веру в великую, могучую, непобедимую и единую Россию! С праздником!», – подчеркнул Александр Богомаз.

Театрализованную программу, посвященную истории Брянщины, представили творческие коллективы областной филармонии и города Брянска.