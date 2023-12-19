Предновогодняя ярмарка вакансий прошла в Брянске

25 человек пригласили работодатели на собеседования на предновогодней ярмарке вакансий в Брянске. Об этом рассказали в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

В Кадровом центре «Работа России» в Брянске прошла ярмарка вакансий под названием «В новый год с новой работой». На мероприятие заявились пять предприятий города, в том числе городской водоканал, пассажирское автотранспортное предприятие, Управление Федеральной службы судебных приставов по Брянской области. Они предложили 50 вакансий.

Посетили ярмарку почти полсотни 50 соискателей. На собеседование пригласили 25 человек.

Также посетителям сотрудники центра рассказали о профессиональном переобучении по национальному проекту «Демография».