Председатель Белорусского землячества на Брянщине выполнил миссию наблюдателя

В соседней стране в минувшее воскресенье прошло голосование за Президента Белоруссии.
Председатель Белорусского землячества на Брянщине Николай Гомонов выполнил миссию наблюдателя на выборах.
«Горжусь своей малой Родиной. Здесь наяву видно, за что голосовали жители — за стабильность, порядок, комфорт, мир, процветание и благополучие. Это всё можно увидеть своими глазами, посещая Беларусь. А граждане этой братской славянской страны живут и пользуются всем этим каждый день. И им есть с чем сравнивать — когда они помнили и знали, что было раньше, и какие изменения происходят на их глазах», — подчеркнул Николай Гомонов.
Он добавил, что граждане Беларуси помнят, что некоторое время назад их пытались лишить стабильности. Поэтому на выборах в Беларуси была высокая явка и однозначный результат.
«Желаю белорусскому народу дальнейших успехов в построении счастливого будущего!» — подчеркнул Николай Гомонов.
Фото из личного архива Николая Гомонова
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