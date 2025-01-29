Председатель Белорусского землячества на Брянщине выполнил миссию наблюдателя

В соседней стране в минувшее воскресенье прошло голосование за Президента Белоруссии.

Председатель Белорусского землячества на Брянщине Николай Гомонов выполнил миссию наблюдателя на выборах.

«Горжусь своей малой Родиной. Здесь наяву видно, за что голосовали жители — за стабильность, порядок, комфорт, мир, процветание и благополучие. Это всё можно увидеть своими глазами, посещая Беларусь. А граждане этой братской славянской страны живут и пользуются всем этим каждый день. И им есть с чем сравнивать — когда они помнили и знали, что было раньше, и какие изменения происходят на их глазах», — подчеркнул Николай Гомонов.

Он добавил, что граждане Беларуси помнят, что некоторое время назад их пытались лишить стабильности. Поэтому на выборах в Беларуси была высокая явка и однозначный результат.

«Желаю белорусскому народу дальнейших успехов в построении счастливого будущего!» — подчеркнул Николай Гомонов.

Фото из личного архива Николая Гомонова