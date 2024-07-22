Председатель Брянской Думы вручил медаль начальнику ГИБДД

Председатель Брянской облдумы вручил памятную медаль начальнику ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с начальником регионального Управления Госавтоинспекции Михаилом Будылиным. Они обсудили совместную разработку мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Мы сейчас живем в особых условиях, и это сказывается на работе всех оперативных служб, в том числе и Госавтоинспекции. Сотрудники ведомства, которые переведены на усиленный режим работы, ежедневно, проявляя мужество и профессионализм, с честью выполняют свой служебный долг, оберегая жизнь и здоровье граждан», — подчеркнул Валентин Субот.

Брянский спикер вручил полковнику полиции памятную медаль «В честь подвига партизан и подпольщиков». Он оценил реализуемые мероприятия оборонно-массовой работы и эффективную организацию несения службы на приграничье.