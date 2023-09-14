Председателям ветеранских организаций Брянска вручили медали

Председателям ветеранских организаций Брянска вручили памятные медали в преддверии праздника. Об этом рассказали в городской администрации.

В преддверии Дня города руководство Брянской администрации и городского Совета депутатов поздравили ветеранов, председателей общественных организаций и членов молодёжного совета. Встреча прошла в городском выставочном зале.

«Сегодня такие мероприятия необходимы, чтобы подчеркнуть связь поколений. Как и 80 лет назад деды и прадеды, сейчас наши земляки сражаются с украинскими националистами, защищают границы Брянщины. Мы уверены: враг будет разбит, и Победа будет за нами», — сказал заместитель главы городской администрации Николай Голубокий.

Председателей ветеранских организаций Владимира Ивашутина, Валентину Ивашутину, Ольгу Орлову, Николая Жукова и Василия Захаренкова наградили памятными медалями «80 лет освобождения города Брянска. 1943-2023 гг.».