Представители диаспор и конфессий провели круглый стол в Брянске

Представители диаспор и конфессий обсудили взаимодействие с властью в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

В администрации Советского района прошел круглый стол о взаимодействии национально-культурных автономий и религиозных организаций с властью. В мероприятии поучаствовали представители белорусского землячества, армянской общины и Республики Дагестан, еврейского общинно-благотворительного центра «Хэсэд Тиква», религиозной организации мусульман города Брянска и брянского духовенства. С чиновниками они договорились о совместных мероприятиях.

«Хочу отметить активную работу национальных объединений и большую роль религиозных организаций в недопущении пропаганды радикальных идей и вовлечении населения в экстремистскую деятельность», — подчеркнул исполняющий обязанности главы Советского района Денис Семенов.