Представители облдумы посетили место расчистки русла реки Десны

6 июня состоялось выездное рабочее совещание, на котором обсудили проблемы расчистки русла реки Десны.
Как сообщает пресс-служба Брянской областной Думы, на встречу приехали депутаты – члены профильного комитета областной Думы, представители регионального департамента природных ресурсов и экологии, Росприроднадзора, и руководители подрядных организаций.
Члены совещания осмотрели место проведения работ в районе поселка Бордовичи и разобрали проблемы, которые возникают со временем.
По словам председателя комитета Сергея Чесалина, за прошедший месяц выполнен большой объем работ. Но трудности создают наносные острова с растительностью, которые продолжают образовываться. Расчистка поможет углубить русло и сделать Десну более полноводной. А это – одно из важнейших условий для сохранения водных ресурсов региона.
С 10 июня этого года начали проводиться гидромеханизированные работы по расчистке русла. Планируется устранить завалы и топляки, извлечь затонувшие деревья и донные отложения. В дальнейшем они будут использоваться муниципальными предприятиями ЖКХ для рекультивации нарушенных земель.
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