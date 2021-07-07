Представители облдумы посетили место расчистки русла реки Десны

6 июня состоялось выездное рабочее совещание, на котором обсудили проблемы расчистки русла реки Десны.

Как сообщает пресс-служба Брянской областной Думы, на встречу приехали депутаты – члены профильного комитета областной Думы, представители регионального департамента природных ресурсов и экологии, Росприроднадзора, и руководители подрядных организаций.

Члены совещания осмотрели место проведения работ в районе поселка Бордовичи и разобрали проблемы, которые возникают со временем.

По словам председателя комитета Сергея Чесалина, за прошедший месяц выполнен большой объем работ. Но трудности создают наносные острова с растительностью, которые продолжают образовываться. Расчистка поможет углубить русло и сделать Десну более полноводной. А это – одно из важнейших условий для сохранения водных ресурсов региона.

С 10 июня этого года начали проводиться гидромеханизированные работы по расчистке русла. Планируется устранить завалы и топляки, извлечь затонувшие деревья и донные отложения. В дальнейшем они будут использоваться муниципальными предприятиями ЖКХ для рекультивации нарушенных земель.