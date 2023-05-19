Представители турфирм Гомеля узнали о Брянщине

Представителей турфирм Гомеля пригласили в тур по Брянщине. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Брянской области организовали рекламно-информационный тур для представителей ведущих турфирм Гомельской области. В первый день они посетили мемориальные комплексы «Хацунь» и «Партизанская поляна», Свенский Свято-Успенский монастырь, достопримечательности областного центре

Кроме того, гости встретились с представителями турфирм Брянской областей. Вместе они презентовали туристические возможностей обоих регионов.