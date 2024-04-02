Брянский губернатор почтил память павших воинов в Гомеле

Губернатор Александр Богомаз почтил память павших воинов в годы Великой Отечественной войны в Гомеле. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

День единения народов России и Беларуси губернатор Брянской области Александр Богомаз встретил в Гомельской области. Он почтил память павших в годы Великой Отечественной войны советских воинов и подпольщиков. Глава региона вместе с председателем Брянской облдумы возложили цветы к братской могиле на площади Труда.

«Наши народы объединяет историческая память, героические события прошлого, духовные и нравственные ценности. Для каждого россиянина и белоруса важно помнить свои корни, подвиги предков и передавать трепетное отношение к Героям будущим поколениям. Единство братских народов сформировали общие культура, мировоззренческие ценности и история, которую мы свято храним и оберегаем», – подчеркнул Александр Богомаз.