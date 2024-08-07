30 млн рублей получила Брянская область на развитие туризма

30 млн рублей выделил Минэкономразвития РФ на туризм в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В Брянской области реализуется региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На это Минэкономразвития России предоставила региону субсидию в 30 480 930 рублей. Деньги получат предприниматели на развитие туристической отрасли.
«Всего в нашем регионе было подано 11 заявок. Конкурсный отбор осуществлялся государственной информационной системой «Электронный бюджет». Оценку проектов производила конкурсная комиссия и эксперты», – уточнил губернатор Александр Богомаз.
Победу одержали шесть проектов, которые уже начали реализовывать в Брянской области. Так, на туристическом объекте «Тютчевское подворье» в селе Овстуг появится пункт проката. Также прокат и аренда оборудования для досуга, туризма и активного отдыха организуют на водных объектах в Брянске.
В деревне Тиганово Брянского района на площади 1,6 гектаров создадут комфортабельный кемпинг. А в парке «Соловьи» организуют круглогодичный туристический маршрут «По следам Соловья-Разбойника». Проект «Движение» предусматривает развитие спортивно-рекреационного и водного туризма в сельской местности Брянской области. Кроме того, появится сайт и приложение с электронной картой Брянска с путеводителями.
Реализовать все проекты бизнесмены должны до конца 2024 года.
«Реализация данного национального проекта это еще и хорошая возможность для развития бизнеса, вклад в экономику региона, а для гостей и жителей региона — это комфортный и разнообразный отдых, новые туристические места и маршруты», – подчеркнул Александр Богомаз.
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