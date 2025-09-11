Президент Федерации тенниса вручил награды финалистам Кубка Победителей в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Торжественная церемония закрытия Кубка Победителей по теннису прошла в спортшколе «Горизонт» Брянска. Соревнования посвятили 82-й годовщине освобождения города Брянска от немецко-фашистских захватчиков.

Награды победителям и призёрам вручили губернатор региона Александр Богомаз, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Олег Матыцин.

В спортшколе «Горизонт» на четырёх закрытых и четырёх открытых кортах занимаются теннисом 140 человека. Только в 2025 году здесь подготовили 53 спортсмена-разрядника и одного мастера спорта России.

В теннисном центра ежегодно проходят матчи с участниками из Беларуси, в том числе турнир «Славянское братство».