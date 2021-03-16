Прививку от коронавируса сделали почти 56 тысяч брянцев
В регионе продолжается массовая вакцинация.
По состоянию на вчера вакцинацию первым конмпонентом отечественного препарата от коронавируса «Спутник V» прошли 55 954 жители Брянщины.
Об этом сегодня сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции на территории Брянской области.
В регионе продожается массовая прививочная кампания.
Медицинские учреждения Брянщины возвращаются к обычному режиму работы.
Читайте также
Новости регионов
Пьяный смолянин убил друга и оставил его в квартире
Посиделки с алкоголем закончились убийством и уголовным делом, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. Трое мужчин распивали алкоголь в Дорогобуже. Хозяин квартиры уснул, а между двумя другими мужчинами возникла ссора. Во время ссоры 43-летний подозреваемый схватил нож и ударил им своего собутыльника. Затем он скрылся из квартиры и продолжил пьянку. Когда хозяин квартиры
В Смоленской области произошло смертельное ДТП
Вечером 15 марта в населенном пункте Кайдаково Вяземского района произошло смертельное ДТП. Две иномарки столкнулись на 11-м километре автодороги «Вязьма-Калуга». В результате аварии погибли два водителя, еще один человек получил травмы. 40-летний водитель Chevrolet выехал на встречку, где столкнулся с внедорожником под управлением мужчины 45 лет.
Замначальника Смоленской таможни подозревают во взяточничестве
Софья Святковская, заместитель начальника Смоленской таможни, подозревается в коррупционном преступлении. Стражи порядка обвиняют её в том, что она взяла взятку ремонтами и бытовой техникой на общую сумму около двух миллионов рублей. Следствие утверждает, что подозреваемая содействовала оформлению импортных товаров, за что предприниматель оплатил строительные и ремонтные работы в её доме, закупил и установил там бытовую
В Смоленске транспортные полицейские оперативно вернули похищенный у пассажира железной дороги багаж
Выявить и задержать злоумышленника помогла электроника В дежурную часть ЛО МВД России на станции Смоленск с заявлением обратился 46-летний житель Калининграда. Гражданин сообщил, что ожидая свой поезд задремал в здании вокзала станции Смоленск, а проснувшись обнаружил пропажу портфеля. Сотрудники транспортной полиции незамедлительно просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили обстоятельства исчезновения имущества заявителя, а также
Смоленские железнодорожники напомнят автомобилистам о последствиях нарушения ПДД на переездах
С 15 марта по 9 апреля в Смоленском регионе Московской железной дороги пройдет акция «Внимание, переезд!». В рамках мероприятия автомобилистам напомнят правила пересечения путей и расскажут о последствиях нарушения ПДД на переездах. В 2020 году на переездах Смоленского региона МЖД количество столкновений автомобильного транспорта с железнодорожным выросло с 2 до 3 по сравнению с 2019
Смолянка устроила поножовщину в праздничный день
Утром 8 марта безработная смолянка ударила ножом своего сожителя. Между возлюбленными произошла ссора, женщина схватила нож и ударила им своего возлюбленного на почве личной неприязни. Мужчина обратился за помощью в больницу. Врачи квалифицировали полученные травмы как легкий вред здоровью. Так, в праздничный день женщина стала фигуранткой уголовного дела.