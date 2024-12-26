Проект брянского отделения Союза театральный деятелей выиграл грантовый конкурс. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Москве подвели итоги первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Независимая экспертиза выявила 1016 лучших проектов из 86 регионов.

В число победителей вошёл проект Брянского регионального отделения Союза театральный деятелей России «Фестиваль школьных театров «Классика в классы», посвященный 80-летию Великой Победы». Он проходит в регионе уже девять лет силами Союза и Брянского театра юного зрителя при поддержке Правительства Брянской области, учреждений образования и культуры региона. В будущем году организаторы планируют модернизировать фестиваль школьных театров Брянщины.

Более тысячи школьников в возрасте от 7 до 17 лет получат возможность для самореализации под руководством опытных театральных педагогов.