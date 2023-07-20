Проект реконструкции Бордовичского водозабора проходит экспертизу

Проект реконструкции Бордовичского водозабора на 401 млн рублей проходит госэкспертизу. Об этом сообщили в городской администрации.

За три года в Брянске пройдёт реконструкция Бордовичских водопроводных очистных сооружений (БВОС), которые снабжают город питьевой водой. Также работы затронут нескольких повысительных станций.

БВОС работает с 1983 года. Технологии очистки воды и оборудование на ней устарели.

Первый этап работ пройдет в будущем году. Проект на 401 млн рублей сейчас проходит экспертизу.

«Предстоящая реконструкция позволит заменить оборудование, автоматизировать многие технологические процессы, повысив в итоге качество питьевой воды в Брянске. Особенно актуальным обновление БВОС станет с учётом продолжающейся застройки территории старого аэропорта и улицы Флотской», — уточнил заместитель главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный.