Прокуратура Брянска напомнила о запрете продавать пиротехнику детям

Покупать пиротехнические изделия в России можно с 16 лет.

В канун Нового года прокуратура Брянска напомнила горожанам, что на продажу пиротехнических изделий существуют возрастные ограничения.

Действующая редакция правил пожарной безопасности определяет, что пиротехнику нельзя продавать детям до 16 лет, а производители вправе установить и более строгие ограничения. Это же положение сохраняется и в новой редакции правил, которая вступает в силу с 1 января 2021 года.

Кроме того, пиротехнические изделия, будь то петарды, салюты и прочее, делятся на пять классов опасности. От класса зависит зона поражения. Класс опасности и возрастные ограничения должны быть указаны на упаковке изделия.

За нарушение запрета продажи пиротехники детям грозит штраф — 1,5-2 тыс. рублей для физических лиц, 3-4 тыс. рублей для должностных лиц и 30-40 тыс. для юридических лиц. Составлять протоколы на нарушителей должны полицейские и сотрудники Роспотребнадзора.