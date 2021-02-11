Прокуратура нашла в Брянске непригодное бомбоубежище

Ответственному за его содержание чиновнику придется заплатить штраф.

В процессе проверки соблюдения законодательства о защите населения от ЧС прокуратура Советского района Брянска выявила убежище, непригодное к использованию по прямому назначению.

Как сообщает областная прокуратура, в помещении была демонтирована вентиляция, отсутствовал кран умывальника, не работал замок, а вход не был защищен от осадков.

На должностное лицо, которое отвечает за содержание убежища и не приняло мер по наведению в нем порядка, наложили 5 тыс. рублей штрафа.