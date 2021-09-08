Прокуратура потребовала отремонтировать грунтовую дорогу в Клинцах

Главе администрации внесли представление.

Прокуратура выявила нарушение закона о дорожной деятельности в Клинцах. Как сообщает ведомство, грунтовая дорога по 2-му Вьюнковскому переулку имеет статус местного значения и включена в перечень дорог общего пользования городского округа.

Покрытие дороги находится в неудовлетворительном состоянии, имеет многочисленные просадки, гребенки и колейность на всем протяжении. В таком же состоянии находится участок от 2-го Вьюнковского переулка до улицы Ленинградской.

Главе Клинцовской городской администрации прокуратура внесла представление.