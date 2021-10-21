Прокуратура судится с мэрией Брянска из-за разваливающихся троллейбусов
Ежедневно на линию выходит неисправный транспорт.
Прокуратура Советского района Брянска выявила массовые нарушения в сфере безопасности дорожного движения при эксплуатации троллейбусов.
Как сообщает ведомство, ежедневно МУП «Брянское троллейбусное управление» выпускает на линию троллейбусы с неисправными штангоуловителями. Помимо этого, троллейбусы не оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Еще в июле прокуратура внесла в адрес директора управления представление об устранении нарушений, однако никаких мер принято не было.
Теперь иск Прокуратуры Советского района об обязании Брянской городской администрации и МУП «Брянское троллейбусное управление» оборудовать троллейбусы в соответствии с требованиями закона рассмотрит суд.
Ранее в мэрии сообщили, что общий процент износа троллейбусов в Брянске составляет 99,4%. В 2022-2023 годах чиновники планируют существенно обновить троллейбусный парк за счет федерального бюджета.