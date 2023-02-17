Прокуратура требует огородить заброшенное здание в Брянске

Прокуратура через суд требует огородить заброшенное здание на улице Афанасьева в областном центре.

После публикации в СМИ прокуратура Володарского района Брянска проверила аварийное здание на улице Афанасьева, 27 «А». Оно принадлежит физическому лицу.

У здания нет окон и дверей, частично разрушены стены и крыша, нет пола и торчит арматура. Вход в помещение не ограничен. Внутри и вокруг здание валяются горы мусора.

Прокуратура обратилась в суд с иском. Она требует заставить собственника привести территорию в порядок и огородить здание.