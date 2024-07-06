Прокуратура требует починить летнюю эстраду в парке Брянска

Прокуратура требует починить летнюю эстраду в парке около ДК железнодорожников в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуру Фокинского района Брянска местный житель пожаловался на разрушения летней эстрады в парке около ДК железнодорожников. Бетонное основание сооружения имеет повреждения. Большинство скамеек сломаные, ржавые и не окрашенные.

Прокуратура внесено представление директору дворца культуры с требованием привести территорию в порядок.