Прокуратура требует установить освещение улиц Севского района

По информации прокуратуры Севского района, участки автодороги регионального значения «Комаричи-Севск», проходящей по улицам Виноградова и Советской города Севска, улицам Большой и Хуторок села Новоямское, улицам Рабочей и Севской деревни Стрелецкая Слобода, улице Центральной села Шведчики, не оборудованы стационарным электрическим освещением.

Тогда прокуратура направила в суд административный иск о понуждении КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» принять меры по устройству освещения в населенных пунктах Севского района.

Иск находится на рассмотрении.