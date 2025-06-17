Прощай, история: в центре Брянска сносят старинную усадьбу

Брянские прохожие недоумевают: прямо в историческом центре города, в двух шагах от площади Партизан, рабочие разбирают старинное здание. Речь идёт о доме №30 на пересечении Красноармейской и Луначарского — бывшей городской усадьбе, которая числилась памятником архитектуры.
«Что там происходит? Неужели сносят?» — этими вопросами задаются горожане, наблюдая за внезапно начавшимися 17 июня работами. Как сообщает сайт «Новости Брянска», никаких официальных объявлений о судьбе здания от городских властей не поступало — реставрация это или окончательный снос, остаётся только гадать.
История этого дома напоминает печальную сказку о забытом сокровище. Ещё в 2022 году журналисты били тревогу: разбитые окна, провалившаяся крыша, разрушенный фундамент. После публикаций здание наспех «законсервировали» — заколотили досками окна и… словно забыли о нём.
Особняк находился на балансе мэрии, именно муниципалитет отвечал за его сохранность. Чиновники не раз обещали принять меры, подписывали документы, назначали сроки. Но вместо реставрационных лесов к дому подъехала техника для демонтажа.
Что появится на месте исторического здания в самом сердце города — пока остаётся загадкой.
Фото: Новости Брянска
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