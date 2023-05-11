Проспект в Дятьково планируют отремонтировать досрочно

В городе Дятьково по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют проспект Доброславина. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» уже убрала старый асфальт с участка в 1,2 км. Рабочие также уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона и строят тротуары. Пешеходных дорожек раньше здесь не было. Специалисты также укрепят обочины и нанесут разметку.

Проспект Доброславина в Дятьково подрядчик планирует отремонтировать досрочно. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.

Движение автомобилей через переезд вблизи поселка Пронино в Смоленске будет закрыто с 17 по 18 мая на время ремонта В связи с проведением ремонтно-путевых работ движение автотранспорта по железнодорожному переезду 430 км, расположенному в районе поселка Пронино в Смоленске, будет закрыто с 11:00 17 мая до 17:00 18 мая. В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги в период ремонта проезд автотранспорта будет организован через переезд 428 км, расположенный по улице Красноборская города Смоленск.

Смоленские железнодорожники высадили более 15 тыс. саженцев в рамках акции «Сад Памяти» Работники столичной магистрали присоединились к международной акции «Сад Памяти», которая проводилась в Смоленской области в канун дня Победы. Совместно с сотрудниками лесного хозяйства железнодорожники высадили более 15 тыс. саженцев ели и сосны в память о погибших в Великой Отечественной войне. Памятные посадки молодых деревьев проходили на территориях Ярцевского, Глинковского и Смоленского лесничеств. Общая площадь высадки

Телемост с ветеранами-железнодорожниками провели на МЖД В преддверии 9 Мая на Московской железной дороге прошел телемост начальника Московской железной дороги Валерия Танаева с ветеранами Великой Отечественной войны из Москвы, Подмосковья, Смоленской, Тульской, Брянской, Рязанской, Орловской областей, которые в разное время трудились на МЖД. Участников встречи руководитель магистрали поздравил с Днем Победы. — Это самый дорогой, самый близкий, поистине святой для каждого