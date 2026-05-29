Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Образование

Просветительский проект для молодёжи от общества «Знание» стартовал в Брянске

2026, 29 мая 11:32
Просветительский проект для молодёжи от общества «Знание» стартовал в Брянске
Источник фото

Просветительский проект для молодёжи от общества «Знание» стартовал в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.  

 

Брянский филиал Российского общества «Знание» и областной методический центр «Народное творчество» запустили просветительский проект для молодёжи. Первой площадкой проекта стал Брянский строительный колледж имени профессора Николая Жуковского. Заслуженный работник культуры Брянской области, лауреат Премии Правительства РФ «Душа России» Иван Булаткин провёл занятие со студентами. 

Он рассказал ребятам о обычаях и обрядах, которые существовали в деревнях и сёлах юго-западных районов Брянской области. Студенты посмотрели фильм-реконструкцию «Зимние Святки в Брянской области» и убедиться, как древние праздничные традиции обретают жизнь в современном мире. Картину создал центр «Народное творчество» при поддержке регионального департамента культуры.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Житель Брянска проведёт в колонии 12 лет за покушение на сбыт наркотиков
29 мая 10:34
Житель Брянска проведёт в колонии 12 лет за покушение на сбыт наркотиков
Нетрезвого водителя задержали инспекторы ДПС в Брянске
29 мая 09:42
Нетрезвого водителя задержали инспекторы ДПС в Брянске
Брянцы привезли четыре медали с первенства ЦФО по самбо
29 мая 09:16
Брянцы привезли четыре медали с первенства ЦФО по самбо

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15338) брянск (6969) ДТП (2770) ГИБДД (2329) прокуратура (2114) уголовное дело (2065) Александр Богомаз (1998) суд (1792) авария (1677) мчс (1548) коронавирус (1272) дороги (1079)