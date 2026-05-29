Просветительский проект для молодёжи от общества «Знание» стартовал в Брянске

2026, 29 мая 11:32

Просветительский проект для молодёжи от общества «Знание» стартовал в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Брянский филиал Российского общества «Знание» и областной методический центр «Народное творчество» запустили просветительский проект для молодёжи. Первой площадкой проекта стал Брянский строительный колледж имени профессора Николая Жуковского. Заслуженный работник культуры Брянской области, лауреат Премии Правительства РФ «Душа России» Иван Булаткин провёл занятие со студентами.

Он рассказал ребятам о обычаях и обрядах, которые существовали в деревнях и сёлах юго-западных районов Брянской области. Студенты посмотрели фильм-реконструкцию «Зимние Святки в Брянской области» и убедиться, как древние праздничные традиции обретают жизнь в современном мире. Картину создал центр «Народное творчество» при поддержке регионального департамента культуры.