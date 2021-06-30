Провокаторы в соцсетях «не заметили» ремонт размытой дороги

Анонимы в брянских пабликах распространяют ложную информацию об отсутствии ремонта на размытом участке дороги «Орёл-Смоленск».

Сегодня, 30 июня, начались ремонтные работы на участке дороги, поврежденном ливнями. С раннего утра бригада дорожников с использованием необходимой техники, включая тяжелый экскаватор, трудится на месте размыва дамбы.

Тем не менее, в социальных сетях начали появляться сообщения «очевидцев», которые почему-то не заметили ни техники, ни людей в ярких оранжевых жилетах.

«Стоят конусы на середине правой полосы в сторону Советского, наверное, они и спасут от обрушения», – иронизирует один из пользователей социальной сети. «Пока ничего не случится, ремонтировать не будут», – вторит ему другой подписчик. Есть и более едкие комментарии.

Между тем, ремонт быстро не окончится. Для исключения повторного размыва дамбы в случае чрезвычайно мощных дождей, мало восстановить разрушенное. Придется еще и расширить водосточный желоб, чтобы он смог пропускать больший поток воды.