Общество

Патриотический месячник стартовал в Брянске

2026, 27 января 10:30
Патриотический месячник стартовал в Брянске
Патриотический месячник в Брянске продлится до 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

Ко Всероссийскому месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы присоединился Брянск. Он приурочен ко Дню защитника Отечества. Торжественные церемонии прошли во всех районах города.

В Бежицком районе митинг состоялся в сквере Морозова. Участники возложили цветы к танку Т-34 и памятнику конструктору Александру Морозову.

«Каждое событие месячника наполнено особым смыслом, так как оно способствует нравственному становлению нашей молодежи. Сохранить память о воинской доблести и героизме дедов и отцов, на примерах их подвигов, сформировать у нынешнего юного поколения понимание патриотизма, решительности, смелости, стойкости, сохраняя тем самым будущее нашей страны — вот основная наша задача», — отметила руководитель районной администрации Татьяна Гращенкова.

В Фокинском районе состоялся митинг около мемориала «Вечный огонь». Участники возложили к мемориалу цветы и почтили память погибших защитников минутой молчания.

В Володарском районе церемония открытия прошла в городском Доме культуры. Школьники встретились с участником СВО Романом Сенченковым. Также награды получили победители патриотических конкурсов.

Месячник продлится до 23 февраля. В этот период во всех районах города пройдут уроки мужества, встречи с ветеранами, спортивные состязания и экскурсии.

