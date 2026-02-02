Ректор Первого Московского медуниверситета имени Сеченова посетил филиал в Брянске

2026, 02 февраля 10:45

Ректор Первого Московского медуниверситета имени Сеченова посетил филиал в Брянске. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянск в минувшую пятницу приехал ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, академик, профессор Петр Глыбочко. Вместе с губернатором региона Александром Богомазом они посетили здание брянского филиала вуза.

Подрядчик уже выполнил самую трудоемкую работу. В здании укрепили несущие стены и перекрытия, обновили фасад, сделали новую кровлю, проложили современную электрику, водопровод и канализацию. Специалисты уже завершили отделку помещений на трёх этажах. В кабинеты завозят мебель и комплектуют лаборатории. В настоящее время строители обустраивают пищеблок и столовую, а также гардероб на цокольном этаже.

«Хочу еще раз поблагодарить нашего земляка Петра Витальевича Глыбочко за то, что именно в Брянске открылся единственный в России филиал лучшего в стране и одного из самых лучших в мире медицинского вуза. Совсем скоро студенты-медики обретут в Брянске свой постоянный дом — с учебным корпусом, общежитием, спортзалом. И мы сами будем готовить высококвалифицированные кадры для нашего здравоохранения и сможем обеспечить Брянскую область первоклассными специалистами», – подчеркнул Александр Богомаз.