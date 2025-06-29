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Пять брянских населённых пунктов получили почётные звания

2025, 29 июня 16:24 Общество
Пять брянских населённых пунктов получили почётные звания
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Пять брянских населённых пунктов получили почётные звания. Об этом сообщили в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. 

 

В Брянске отметили День партизан и подпольщиков. Торжественный митинг прошёл на площади Партизан. В мероприятии участвовали руководители области и города, представители силовых структур, общественных организаций, кадеты и юнармейцы, жители областного центра.  

Торжество началось с выноса флагов Российской Федерации и Брянской области, а также копии Знамени Победы. 

«Родина высоко оценила подвиги брянских партизан и подпольщиков. Тысячи были награждены высокими государственными наградами. 193 человека стали Героями Советского Союза, трое этого высокого звания были удостоены дважды, в том числе 12 партизан. И уже в наше время троим участникам партизанского движения присвоены звания Героя России. 33 стали полными кавалерами ордена Славы», – подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз.

В рамках митинга пять населенных пунктов региона получили почётные звания.  Брянск и Фокино стали «Городами партизанской славы». Посёлку Комаричи приствоено звание «Посёлок партизанской славы», а селам Селечня Суземского района и Добрик Брасовского района — «Село партизанской славы».

В завершении участники митинга возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания. 

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