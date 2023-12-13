Пять брянских УК плохо убрали снег и сосульки во дворах

Пять Брянских управляющих компаний плохо убрали снег во дворах и сосульки с крыш многоэтажек. Об этом сообщили в городской администрации.

Уборку дворов проверили сотрудники Бежицкой районной администрации. Они обнаружили неубранный снег, наледь и сосульки на крышах. Плохо с обязанностями справились управляющие компании «Город», «Содружество», «Статус», «Жилищник» и «Жилкомсервис».

Всего инспекторы выявили 31 нарушение Правил благоустройства. Информацию передали в управление муниципального контроля и в районную прокуратуру.