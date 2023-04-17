Пять дорог отремонтируют в Володарском районе Брянска

Пять дорог отремонтируют в Володарском районе областного центра по нацпроекту. Об этом рассказали в региональном дорожном управлении.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Володарском районе Брянска в этом году капитально отремонтируют пять автодорог. Самый большой участок расположен на улице Речной. Он протянется на 5,650 километра от Привокзальной площади до моста через реку Болва.

Также ещё по 200-300 метров дороги приведут в порядок на улицах Одесской, Воровского,Тельмана и по переулку Тельмана.