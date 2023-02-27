Пять мемориальных досок повесят в Брянске

Ещё пять мемориальных досок повесят на зданиях в областном центре. Такое решение приняли на заседании Брянского городского Совета народных депутатов.

На зданиях учебных заведений в областном центре появится ещё три мемориальные доски в память о военнослужащих, погибших в зоне СВО. Так имя Александра Миронова увековечат на фасаде школы №42. В Брянском строительно-технологическом техникуме имени Кучеева появится мемориальная доска выпускнику техникума Кириллу Мишину. Он посмертно награжден орденом Мужества. Также на здании школы №64 появится памятная табличка в честь Павла Мастетюрина.

Кроме того, на фасаде школы №39 установят мемориальную доску бывшему директору Наталье Барановой. Она прошла путь от пионервожатой до руководителя. Директором она была 19 лет.

Ещё в горсовет с инициативой обратился трудовой коллектив АО «Брянсксельмаш». Они попросили увековечить память бывшего директора предприятия, лауреата государственной премии СССР, заслуженного машиностроителя РСФСР . Ивана Тихоновича Алехина. Доска разместят на здании «Брянсксельмаш» по проспекту Московскому.