Пять новогодних елей украшают Бежицкий район Брянска

Пять новогодних елок украсили в Бежицком районе Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

Бежицкий район Брянска преображается к праздникам. Специалисты районной администрации установили новогодние деревья в посёлках Радица-Крыловка и Октябрьском, в 10-м микрорайоне, на площади Ульянова и на площади перед ДК имени Медведева. Украсили их игрушками, которые сделали школьники с родителями в рамках конкурса.

Кроме того, возле БМЗ и торгового центра «БУМ-Сити» поставили светодиодные ели, а в сквере Пролетарский – светящийся фонтан и светодиодная арка. В сквере Морозова переливаются огнями олень, сани и светящиеся арки. Перед путепроводом на улице Литейной устнаовили конусные ели, а на улицах Дружбы и 50-й Армии — светодиодные шары.