Пять общественных территорий благоустроят на Брянщине в будущем году

Пять общественных территорий, набравших большинство голосов жителей, благоустроят в Брянской области в будущем году. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Брянской области преображают скверы, парки, набережные и дворы.

«Общий объем финансирования за период 2017-2022 годы составил более двух миллиардов рублей. Благоустроено 886 дворовых территорий и 215 общественных территорий, в том числе 30 скверов и 21 парк. В 2023 году в Брянской области планируется благоустройство 14 общественных и 135 дворовых территорий», – рассказал Александр Богомаз.

В обсуждениях этих проектов благоустройства поучаствовали около 800 тысяч жителей области.

«По итогам онлайн-голосования было отобрано пять общественных территорий, благоустройство которых будет выполнено в 2024 году: это воинский мемориал по улице Почтовой, памятник «Героям Отечества» в Клинцах, сквер «Березовая роща» в Новозыбкове, городской парк в Дятькове, сквер по улице Суворова в Унече», – уточнил брянский губернатор.