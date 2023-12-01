Пять открытых катков появятся в Брянске
Пять открытых катков зальют в Брянске зимой. Об этом сообщили в городской администрации.
Зимой в Брянске откроют 97 зимних спортивных объектов. Так, в областном центре зальют пять открытых катков. В частности, покататься на коньках можно будет на территории спортивного комплекса «Спартак», в парках ДК железнодорожников и на Кургане Бессмертия.
Также около школ, на стадионах и в парках специалисты прокладывают 41 лыжную трассу. А на территории учебных заведений зальют 16 хоккейных кортов и 17 ледовых площадок.
А на радость детворе около гимназии №7, на склоне парка Кургана Бессмертия, в спортивном центре «Лапландия» и у ДК в посёлке Белые Берега появятся ледяные горки.
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