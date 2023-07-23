Пять школ ремонтируют брянские строители в луганской Брянке. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.
Брянские строители восстанавливают соцобъекты в Брянске Луганской народной республики работы.
Работы идут в нескольких школах, детском саду и МФЦ.
Так, в Брянковской гимназии сделали систему отопления, кровлю, заменили окна и пол, сейчас специалисты ремонтирую входную группу.
«В Брянковской гимназии пять кадетских классов. Ребята занимаются патриотической работой, важным направлением для них является физическая и военная подготовка. Директор гимназии обратилась с просьбой, чтобы к тем работам, которые мы проводим, дополнительно отремонтировать спортивный зал», – рассказал глава региона.
Спортзал уже начали ремонтировать.
Также во всех школах оборудовали компьютерные классы, установили интерактивные доски и закупили учебники.
«Еще один объект, где идет капитальный ремонт, — это Брянковская школа искусств. Этому учреждению дополнительного образования уже 50 лет, но капитальный ремонт здесь делается впервые. При этом преподаватели бережно хранят инструменты, проводят занятия, ведь культура и искусство — это основа сохранения традиций», – отметил Александр Богомаз.
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