Пять школ ремонтируют брянские строители в луганской Брянке. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

Брянские строители восстанавливают соцобъекты в Брянске Луганской народной республики работы.

Работы идут в нескольких школах, детском саду и МФЦ.

Так, в Брянковской гимназии сделали систему отопления, кровлю, заменили окна и пол, сейчас специалисты ремонтирую входную группу.

«В Брянковской гимназии пять кадетских классов. Ребята занимаются патриотической работой, важным направлением для них является физическая и военная подготовка. Директор гимназии обратилась с просьбой, чтобы к тем работам, которые мы проводим, дополнительно отремонтировать спортивный зал», – рассказал глава региона.

Спортзал уже начали ремонтировать.

Также во всех школах оборудовали компьютерные классы, установили интерактивные доски и закупили учебники.

«Еще один объект, где идет капитальный ремонт, — это Брянковская школа искусств. Этому учреждению дополнительного образования уже 50 лет, но капитальный ремонт здесь делается впервые. При этом преподаватели бережно хранят инструменты, проводят занятия, ведь культура и искусство — это основа сохранения традиций», – отметил Александр Богомаз.

Недавно при обстреле ВСУ пострадала кровля ДШИ. До конца месяца крышу отремонтируют, а также заменят входную группу.