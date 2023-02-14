Пять сотрудниц брянского ОВД вышли в финал конкурса

В финал ведомственного конкурса «Леди в погонах» вышли пять участниц. Об этом сообщил в региональном УМВД.
В Брянской области подвели итоги первого этапа конкурса среди сотрудниц органов внутренних дел «Леди в погонах». После зрительского голосования в финал из 30 участниц прошли пять.
Лидером стала следователь отдела «Новозыбковский» Виктория Кохан. Выпускница Воронежский института МВД России за участие в военном параде в День Победы Виктория получила медаль Министерства обороны Российской Федерации. В свободное время девушка занимается волонтерской деятельностью, а также увлекается хоккеем и игрой на пианино.
Также в финал вышли оперативный диспетчер дежурной части УМВД России по г. Брянску Екатерина Гранкина, инспектор отдела УГИБДД УМВД России по Брянской области Диана Клопова, старший специалист ЦФО УМВД России по Брянской области Ирина Сомкина и следователь из Трубчевска Ирина Шатковская.
Второй этап конкурса стартует 15 февраля. Девушки пройдут тестирование на знание законодательства и выполнят норматив по стрельбе из пистолета Макарова.
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