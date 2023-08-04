Пять ярмарок выходного дня откроются в Брянске

На будущей неделе в Брянске ярмарки выходного дня откроются на пяти площадках. Об этом сообщили в городской администрации.

В субботу, 12 августа, в Брянске начнут работать ярмарки выходного дня. Адреса торговых точек уже определили.

Бежицкий район:

— ул. Клинцовская, территория, прилегающая к дому № 60 (у ДК им. Д.Н. Медведева);

Володарский район:

— улица Пушкина, 67, на территории, прилегающей к стадиону им. Брянских Партизан;

Советский район:

— ул. Брянского Фронта около дома № 2, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия–1»;

— улица Спартаковская, 125, на территории бывшего мини-рынка;

Фокинский район:

— проспект Московский, около дома №4, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия–2».

Фермеры и сельхозтоваропроизводители будут продавать овощи, фрукты, продукцию пчеловодства, злаки, саженцы деревьев и кустарников. Ярмарки будут работать по субботам с 8 до 15 часов.

В прошлом году на ярмарках горожане купили более 855 тонн плодоовощной продукции, в том числе более 600 тонн картофеля и свыше 130 тонн «борщевого набора» — моркови, свеклы, капусты и лука.