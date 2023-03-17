Брянские школьники собрали почти тонну старых батареек

Школьники региона собрали почти тонну старых батареек для спасения брянских ёжиков. Об этом рассказали в пресс-службе регоператора по обращению с отходами «Чистая планета».
В области завершился второй этап экологической акции: «Сдай батарейку – спаси ежика Брянщины!». Акцию уже третий год проводят брянский регоператор, департаментом образования и науки , а также компания «Дюрасел Раша».
«Учащиеся образовательных учреждений не только собирают отработанные батарейки, но и рисуют плакаты, создают видеоролики и поделки на экологическую тему, а педагоги и сотрудники «Чистой планеты» проводят уроки и классные часы, на которых рассказывают о том, какие виды отходов бывают и зачем нужно их разделять. С каждым годом количество школ и детей — участников акции становится все больше и больше, а значит, растет количество жителей Брянской области, которым небезразлична природа родного края и будущее нашей планеты», — рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.
Школьники Брянской области собрали почти тонну использованных батареек. Также дети создали свыше 100 рисунков, видеороликов и поделок. Победителей выберут в ближайшее время. Они получат призы от регионального оператора по обращению с ТКО.
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