Фармацевта брянской аптеки обвиняют в хищении выручки

Фармацевта аптеки в Комаричах обвиняют в хищении 200 тысяч рублей из кассы. О преступление сообщили в региональной прокуратуре.

Комаричский районный суд рассмотрит уголовное дело о присвоении и растрате в отношении 30-летней сотрудницы аптеки.

По версии следствия, с октября 2021 года по сентябрь 2022 года фармацевт забрала из кассы аптечного пункта в поселке Комаричи более 200 тысяч рублей выручки.

Женщине грозит до 6 лет колонии.