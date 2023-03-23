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Фармацевта брянской аптеки обвиняют в хищении выручки

2023, 23 марта 08:31 Происшествия
Фармацевта брянской аптеки обвиняют в хищении выручки
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Фармацевта аптеки в Комаричах обвиняют в хищении 200 тысяч рублей из кассы. О преступление сообщили в региональной прокуратуре.

Комаричский районный суд рассмотрит уголовное дело о присвоении и растрате в отношении 30-летней сотрудницы аптеки.

По версии следствия, с октября 2021 года по сентябрь 2022 года фармацевт забрала из кассы аптечного пункта в поселке Комаричи более 200 тысяч рублей выручки.

Женщине грозит до 6 лет колонии.

 

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