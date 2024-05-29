Рабочие сделали дополнительную полосу для машин на улице Урицкого в Брянске в рамках капремонта. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске продолжается капитальный ремонт на улице Урицкого. Компания «Дорстрой 32» приводит в порядок участок от улицы Спартаковской до улицы Калинина.

Специалисты в настоящее время занимаются расширением проезжей части на участке от улицы Красноармейской до улицы Софьи Перовской. Так, в сторону улицы Спартаковской будет две полосы для движения, в сторону Красноармейской — одна.

Улицу Урицкого ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»