Работу дорожников в Брянске назвали «ржавым болтом»

Автомобилиста возмутил гололед на городских улицах.
Водители возмущены состоянием дорог в Брянске. Об очередном случае халатности дорожных служб в группе «Брянский водитель» рассказал горожанин Антон Михайлович.
Вечером 2 марта он проехал по маршруту Мичуринский – Сахарова – Флотская – объездная – Советская – Фокина – Калинина – Новостройка. По его словам, «на всех дорогах конкретный гололед». Посыпан песком был только участок улицы Фокина от ЦУМа до улицы Калинина.
«Ни одного грязевоза дорожников, даже просто катающегося, встречено не было. Ответ напрашивается сам собой… Никто не отменял конечно же личную осторожность при движении, но со стороны служб – болт ржавый», – возмущается водитель.
«Ну так, по логике дорожных служб, уже март – не зима», – отмечают в комментариях брянцы.
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